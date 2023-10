Tite x Ramón Díaz: sessentões, títulos e seleções no currículo unem técnicos

Além dos três pontos para os respectivos objetivos, o duelo entre Flamengo e Vasco terá uma atração à parte com o duelo entre Tite e Ramón Díaz. Afinal, os dois treinadores são da mesma geração, já sessentões, e tem no currículo muito sucesso e até seleções nacionais. Além disso, os une o fato de que ambos estreiam no Clássico dos Milhões, em um Maracanã lotado.

Tite, aliás, faz apenas seu segundo jogo no comando do Rubro-Negro. Na quinta, venceu o Cruzeiro por 2 a 0, no Mineirão. Logo em seguida, tem pela frente um compromisso de tanta tradição. O técnico, que ficou por seis anos na Seleção Brasileira, decidiu aceitar a oferta do Flamengo e iniciar o trabalho imediatamente. Apesar do foco em 2024, já avisou como deseja ver seu time em campo.

“O jogo é um mecanismo vivo, mas parte de alguns princípios. Você manter a posse de bola, porque historicamente ser criativo e ofensivo está no DNA do Flamengo. E vai continuar sendo dessa forma, porque o técnico tem que se adaptar aos atletas e à equipe, não o contrário”, definiu Tite, que tem 62 anos.

Atletas e técnicos de sucesso

Já Ramón Díaz, aos 64, também acumula uma trajetória de respeito no futebol mundial. Primeiro, foi atacante de qualidade, com passagens por River Plate, futebol italiano e seleção argentina. Da beira do campo, foi multi-campeão pelo River, ganhou um título do Clausura pelo San Lorenzo e pelo Al Hilal, da Arábia Saudita. Ainda passou pela seleção do Paraguai e outras equipes árabes.

“É uma grande equipe, tem um grande treinador. O tempo de recuperação é curto, temos que nos preparar bem para essa partida importante. Feliz que vou jogar no Maracanã porque no outro jogo lá eu não pude estar (estava suspenso contra o Atlético-MG). Jogo duro, vamos competir e lutar. Vai ser um grande clássico”, disse o técnico vascaíno.