No sufoco e gol no fim, Roma vence o Monza pelo Italiano

A Roma, neste domingo (22/10) recebeu o Monza no Estádio Olímpico. O time foi apático no ataque e, mesmo com um jogador a mais desde os 41 minutos minutos do 1º tempo (D’Ambrosio expulso), só foi furar o sistema defensivo dos visitantes e vencer por 1 a 0 graças a um gol de El Shaarawy, aos 45 minutos do segundo tempo.

O jogo foi válido pela nona rodada do Italiano. Com o resultado, a Roma vai aos 14 pontos e pode encerrar a rodada até na sexta posição, dependendo dos demais resultados. O Monza está em 11º, com 12 pontos.

Durante 90 minutos, a Roma não conseguiu se sair bem contra o eficaz esquema defensivo do time visitante. Não deixou de buscar o ataque, finalizava muito, mas sem qualidade. Aliás, o Monza, além de marcar bem, soube reter a bola. Tanto que, até os 40 da etapa final, seguia com maior posse (51%), era superior e quase abriu o placar em contra-ataques. Vignatti teve pelo menos duas oportunidades para isso.

Além disso, o atacante Lukaku não conseguia sucesso em cima da marcação do trio de zaga da Monza, principalmente de Pablo Marí. O zagueiro ex-Flamengo conseguiu rechaçar todas e foi um dos grandes destaques da partida, mostrando que a facada que levou há meses num ataque de um louco em um mercado (e que atingiu vários outras pessoas que estavam no local) não teve maiores consequências.

Gol aos 45 da etapa final dá a vitória à Roma

Só que, depos dos 40 minutos, e vendo que tropeçaria de forma vexatória, a Roma foi para cima. Para se ter ideia, nos 90 minuitos anteriores, o time deu 14 chutes a gols e apenas dois no alvo. Nos cinco minuitos finais mais acréscimos, tentou sete e acertou três. Um deles, aos 43, foi do iraniano Azmoun, na trave. O outro, aos 45, quando a pressão era total e a Roma tinha cinco atacantes na área do Monza, a bola sobrou para El Shaarawy que bateu para fazer seu primeiro gol na temporada. E enfim, fechar o placar em sofrido 1 a 0 que levou o técnico José Mourinho à loucura (o comandante seria expulso por reclamação pouco depois ao bater boca com o banco do Monza).

