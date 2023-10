Após vexame, Vasco volta a pegar o Flamengo com oito mudanças. Compare

Um novo Vasco vai enfrentar o Flamengo neste domingo, às 16h, no Maracanã. Afinal, o time entrará em campo com nada menos do que oito mudanças entre os titulares em relação à goleada sofrida no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Os únicos que resistiram aos péssimos resutados e permanecem com moral são o goleiro Léo Jardim, o zagueiro Léo e o lateral Lucas Piton.

No restante, há novos nomes em todos os setores. Cinco deles, aliás, chegaram durante a janela de transferências do meio do ano e debutam no clássico contra o arquirrival. Casos de Medel, que volta da seleção chilena, Praxedes, emprestado pelo Bragatino, Paulinho, comprado junto ao Al Shabab-SAU, o francês Payet, a principal contratação, e o artilheiro Pablo Vegetti.

Curiosamente, o técnico Ramón Díaz, que assumiu em julho, achou no próprio elenco algumas outras soluções. Isso porque, Paulo Henrique aproveitou as chances na vaga de Puma, na lateral direita, e Zé Gabriel surpreendeu com atuações consistentes no meio. Além deles, Gabriel Pec, que entrou somente no fim do vexame do primeiro turno, voltou a ser titular.

Compare as escalações contra o Flamengo:

Vasco 1 x 4 Flamengo / 05 de junho de 2023

Léo Jardim, Miranda, Capasso e Léo; Puma Rodríguez, Jair, Galarza (Mateus Carvalho, intervalo), Lucas Piton; Luca Orellano (Barros, intervalo) (Zé Gabriel, aos 21/2ºT), Alex Teixeira (Gabriel Pec, aos 33/2ºT) e Pedro Raul. Técnico Maurício Barbieri.

Vasco x Flamengo (provável esvalação) / 22 de outubro de 2023

Léo Jardim; Paulo Henrique, Medel, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Praxedes, Marlon Gomes; Payet, Gabriel Pec e Pablo Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

