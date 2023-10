CBF burla dois artigos do regulamento após apagão em Botafogo x Athletico

A situação controversa envolvendo o apagão no jogo entre Botafogo e Athletico, na noite deste sábado, segue causando polêmica. Afinal, a CBF burlou dois artigos de seu próprio Regulamento de Competições a partir das decisões que tomou com os adiamentos.

Segundo destacou, primeiramente, o jornalista Thales Machado, de ‘O Globo’, o artigo 21 informa que o torcedor que pagou ingresso tem direito à acesso à continuação da partida, algo que foi impedido pela entidade. O motivo, ao remarcar o segundo tempo para às 15h deste domingo, é a realização do clássico entre Vasco e Flamengo praticamente no mesmo horário, no Maracanã, a cerca de 10km de distância do Estádio Nilton Santos. Neste caso, por questões de segurança, é de praxe que não haja dois jogos na cidade no mesmo dia.

Adiamento sem base no regulamento

Pouco depois de confirmar a mudança do jogo contra o Furacão, devido à falta de energia, a CBF adiou o duelo entre Fortaleza e Botafogo, que aconteceria na terça-feira à noite, para dar tempo de preparação mínima ao líder do Brasileirão. No entanto, de acordo com o artigo 26, em casos deste tipo, o intervalo de 66 horas não é necessário.