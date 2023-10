Dorival e Michel Araújo exaltam atuação de James Rodríguez

Um dos destaques da vitória do São Paulo sobre o Grêmio por 3 a 0, foi James Rodríguez. Afinal, o meia/atacante, que começou como titular, fez a sua melhor partida com a camisa do São Paulo. Deu passe para os dois primeiros gols e fez outras ótimas jogadas. Dessa forma, ao ser substituído na reta final do segundo tempo, foi muito aplaudido pelos mais de 40 mil torcedores presentes ao Morumbi. Não por acaso, Dorival Júnior foi só elogios ao colombiano, que começou fez a sua melhor partida com a camisa tricolor. Para o treinador, a confiança que ele ganhou ao defender com sucesso (e gol) a Colômbia na última data-Fifa ajudou muito no seu retoprno em grande estilo ao time.

“Ele teve essa sequência pela Colômbia e foi importante para dar um salto no seu trabalho. James vai readquirir tudo isso atuando. O atleta vem trabalhando, lutando. Enfim, fiquei muito satisfeito com a atuação dele, além de toda a equipe”, disse Dorival.

Michel Araújo: James Rodríguez é muito craque

Mas o elogio ao colombiano não ficou apenas com o técnico. Michel Araújo, que abriu o placar escorando escanteio cobrado por James, engrossou o coro de exaltação:

“James é muito craque, muito inteligente. Sabe se movimentar, dar passes, abrir espaço para outros jogadores.

