Internacional x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Às 16h (de Brasília) deste domingo (22/10), o Internacional recebe o Santos, no Beira-Rio, pela 28ª rodada do Brasileirão. São equipes que entram em campo e não podem vacilar. O Colorado tem 32 pontos, em 13º lugar, mas está muito prõximo da zona de rebaixamento. o Santos está apenas dois pontos atrás, com 30, mas em 18º e na zona de rebaixamento. Ou seja: se vencer, sai da degola e ainda ultrapassa do Colorado na tabela. Não dpá pra perder, certo? E que tal acompanhar este clássico com a transmissão da Voz do Esporte, que inicia a sua cobertura a partir das 14h30, sob o comando e a narração de Victor Rodríguez. É só clicar abaixo:

Internacional x Santos tem Diogo Martin fazendo os comentários e as reportagens estão a cargo de Junior Azevedo. Além da partida, fique ligado no pós-jogo com tudo o que rolou neste grande clássico com a qualidade Voz do Esporte que você já conhece.

