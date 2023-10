Flamengo x Vasco, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Neste domingo (22/10), Flamengo e Vasco, times com as maiores torcidas no Rio de Janeiro, vão se enfrentar no Maracanã, às 16h (de Brasília) pela 28ª rodada do Brasileirão. Uma vitória valerá para o Fla a manutenção no Top3 ou mesmo assumir a vice-liderança. Para o Vasco, um triunfo é vital. Além de confirmar a boa fase e a forra da surra que levou do rival no turno, faria o Cruz-Maltino sair da zona de rebaixamento.

Por tudo que representa, este jogo é imperdível e você poderá acompanhá-lo através da cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão com um pré-jogo a partir das 14h30. Christian Rafael comanda a narração.