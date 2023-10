Justiça nega ação de Felipe Neto: Botafogo X Athletico é hoje

A Justiça indeferiu a ação movida por Felipe Neto, que tentou evitar a realização do jogo entre Botafogo e Athletico-PR na tarde deste domingo (22/10). Afinal, a partida será sem público, no estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro. Assim, segundo o influenciador, essa medida contraria as normas e prejudica os torcedores.

O jogo foi suspenso pela CBF neste sábado, aos seis minutos do segundo tempo, por falta de iluminação no estádio. Felipe Neto, que é torcedor fervoroso do Botafogo e já investiu no clube, fez duas alegações principais em sua ação judicial. Uma delas é que o jogo sem público infringia o Regulamento Geral das Competições da CBF. Afinal, pela regra, o torcedor com ingresso teria direito a assistir à continuação de uma partida suspensa.

O outro fator mencionado por Felipe Neto é o prejuízo a quem comprou passagens para ver o jogo na terça-feira, na Arena Castelão, contra o Fortaleza. A partida também sofreu adiamento por causa do embate entre o Glorioso e o time paranaense neste domingo.

O juiz de plantão Orlando Feitosa não aceitou os argumentos do influenciador e manteve a partida para a tarde de domingo, com portões fechados. Na decisão, o magistrado destacou que os dois clubes concordaram com as circunstâncias para a conclusão da partida. E ressaltou que não há irregularidade no caso. O juiz disse, ainda, que os torcedores têm direito a indenização.

