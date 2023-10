Em jogo com gols de brasileiros, Girona goleia Almería e é 2º no Espanhol

O Girona, maior sensação do Campeonato Espanhol, conseguiu uma goleada incrível neste domingo (22/10), pela décima rodada da competição: 5 a 2 no lanterna Almería. O jogo foi em seus domínios, o Montilivi, em Girona. Mas o time catalão saiu atrás, levando de 2 a 0, gols do brasileiro Leo Batistão, ex-Santos. Contudo, ainda no primeiro tempo, e em oito minutos, virou para 3 a 2. Na etapa final, alcançou a goleada. Os gols foram de Dobvyk (dois), de Iván Martín, do brasileiro Savinho e de Stuani.

Veja aqui a classificação do Campeonato Espanhol

Com isso, o Girona segue a sua campanha surpreendente e fantástica. Afinal, o pequeno catalão alcança os mesmos 25 pontos do líder Real Madrid. Mas é o vice-líder pelo saldo (14 a 11). Contudo, Alméria permanece em último, com três pontos.

Almería 2 a 0 com gols de Batistão

O Almería começou com tudo. E Léo Batistão estava letal, gols aos dois e 24 minutos. Nem parecia que o time era o lanterna e sem uma vitória sequer. E que estava enfrentando a sensação do Espanhol, com sete vitórias, um empate e uma única derrota (para o líder Real Madrid). Porém, o Girona em oito minutos, ainda no primeiro tempo, virou. Aos 35, num lance polêmico, Leo Batistão perdeu a bola aparentemente sofrendo falta. Entretanto, o árbitro mandou seguir e a bola chegou até Iván Martín, que diminuiu a diferença. Por três minutos o VAR analisou o lance e confirmou o gol.

Girona e a virada vapt-vupt

Para alegria dos quase 13 mil torcedores que quase lotaram o Montilivi, o empate veio no ataque seguinte quando o holandês Daley Blind encontrou o ucraniano Dovbyk. Este recebeu pela esquerda e empatou num chute cruzado. O Almería, incrédulo, viu o Girona virar quando, aos 43, Dovbyk recebeu pela direita do ataque, na área, cortou dois marcadores e fez um golaço.

No segundo tempo, o Girona, muito tranquilo em campo, procurou aproiveitar os erros de marcação do Almería para construir a goleada. Aos 26, Savinho recebeu pela direita e, quando todos pensavam que sairia cruzamento, o brasileiro mandou para o gol. No fim, dois reservas fizeram a jogada que fechou o placar. Arnau Martínez recebeu pela direita e cruzou para a chegada do veterano uruguaio Stuani. Goleada e festa completa para os catalães.

Jogos da 10ª rodada do Espanhol

Sexta- feira (20/10)

Osasuna 2×0 Granada

Sábado (21/10)

Real Sociedad 1×0 Mallorca

Getafe 1×1 Betis

Sevilla 1×1 Real Madrid

Celta 0x3 Atlético de Madrid

Domingo (22/10)

Las Palmas 0x1 Rayo Vallecano

Girona 5×2 Almería

Villarreal x Alavés – 13h30

Barclona x Athletic Bilbao – 16h

Segunda-feira (23/10)

Valencia x Cádiz – 16h

