Douglas Luiz, arrasador e com recorde, comanda goleada do Aston Villa

O ex-Vasco Douglas Luiz segue enchendo os olhos do torcedor do Aston Villa. Neste domingo (22/10), pela nona rodada do Campeonato Inglês, o apoiador fez dois dos gols do seu time na goleada por 4 a 1 sobre o West Ham, em casa, no Villa Park, em Birmingham. Dessa forma, alcançou o sexto jogo seguido com pelo menos um gol nas partidas em casa do Aston Villa, um recorde. Watkins e Bailey fizeram o outro dos donos da casa. Bowen marcou para o West Ham.

O triunfo ( o 11º seguido em casa) coloca o time na quinta posição, com 19 pontos. O West Ham parou nos 14 pontos, na nona posição.

Veja aqui a tabela de classificação da Premier League

Legião Brasileira

Enquanto Douglas Luiz brilhou intensamente, Lucas Paquetá, astro do West Ham, deixou a desejar. Inclusive, cometeu um erro grave que gerou um dos gols do Aston Villa. Outro brasileiro relacionado foi o zagueiro Diego Carlos (Aston Villa). Mas ele ficou no banco e não entrou. Emerson Palmieri, brasileiro naturalizado italiano, foi titular do West Ham.

Douglas Luiz é o cara

O jogo foi marcado pelo domínio do Aston Villa, que teve maior posse de bola (60%) e quase o dobro de finalizações (14 a 8). No primeiro tempo, ocorreu equilíbrio até os 30 minutos, quando o time da casa fez um bom ataque pela esquerda e Watkins rolou para Douglas Luiz mandar rasteiro de fora da área para fazer 1 a 0. Após o intervalo, o Aston ampliou. Aos seis minutos, Paquetá veio ajudar a defesa. Contudo, deu um passe para trás que foi uma temeridade. Konsa aproveitou o presente, mas foi derrubado na área por Álvarez. Douglas Luiz bateu e ampliou.

Contudo, o gol de Bowen, aos 11 minutos, colocou o West Ham no jogo. O meia atacante recebeu pela direita e chutou. Seria de fácil defesa para Dibu Martínez, mas a bola bateu em Pau Torres. Assim, enganou o goleiro argentino. Em busca do empate, o West Ham tratou de sufocar. Quase empatou quando o marroquino Aguerd chutou para Cash salvar de cabeça. Acuado, o Aston Villa passou a apostar em contra-ataques. Um deles matou o jogo. McGinn fez um lançamento para Watkins invadir pela esquerda e mandar uma bomba cruzada. Belo gol. Mas teve mais: aos 43, Bailey recebeu na área, cortou a marcação de Aguerd, que parecia entorpecido pelo drible desconcertante do atacante jamaicano e deu espaço para o arremate certeiro. Golaço. Enfim, goleada!

Jogos da 9ª rodada do Inglês

21/10 (Sábado)

Liverpool 2×0 Everton

Nottingham Forest 2×2 Luton Town

Brentford 3×0 Burnley

Bournemouth 1×2 Wolves

Manchester City 2×1 Brighton

Newcastle 4×0 Crystal Palace

Chelsea 2×2 Arsenal

Sheffield 1×2 Manchester United

22/10 (Domingo)

Aston Villa 3×1 West Ham

23/10 (Segunda)

Tottenham x Fulham – 16h

