Torcedores relatam clima tenso antes de Vasco x Flamengo

Torcedores vêm relatando nas redes sociais um clima muito tenso antes da partida entre Vasco e Flamengo, às 16h (de Brasília) pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Há posts sobre uma agressão que teria acontecido contra passageiros que aguardavam o trem em direção ao Maracanã, onde será o jogo.

Neste post, a informação é de que integrantes da Força Jovem do Vasco teriam passado atirando em direção a torcedores do Flamengo. Não há confirmação oficial do caso.

Em outra postagem, imagens mostram a plataforma de uma estação lotada de torcedores e vários carregam objetos que podem ser usados para eventuais agressões.

O jogo começa às 16h no Maracanã.

