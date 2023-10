Botafogo e Athletico empatam em jogo de dois dias por conta de apagão

Em jogo que começou às 21h deste sábado (21/10) e terminou na tarde deste domingo, por conta de falha na iluminação do Estádio Nilton Santos, Botafogo e Athletico-PR empataram em 1 a 1, pela 28ª rodada do Brasileirão. Os gols foram de Tiquinho, para o Alvinegro, líder isolado da competição, e Pablo, para o Furacão. Ambos, aliás, foram marcados no primeiro tempo disputado antes do adiamento.

A polêmica sobre a remarcação da partida tem a ausência da torcida como ponto principal. Afinal, a CBF determinou que os últimos 40 minutos de bola rolando deveriam ocorrer com portões fechados. O motivo é a realização, quase simultânea, do clássico entre Flamengo e Vasco, no Maracanã. Dessa forma, o Botafogo reclamou bastante do prejuízo, já que vendeu mais de 35 mil ingressos.

O jogo, no sábado, até o apagão

Com muita intensidade, as equipes começaram com disputas no meio e nenhuma chance clara. Aos 12, entretanto, houve a primeira queda de luz no Nilton Santos, e o árbitro Matheus Delgado teve que interromper o jogo. Seis minutos depois, a bola voltou a rolar para a alegria da torcida do Botafogo, que lotou o estádio. Assim, Tiquinho Soares aproveitou, de cabeça, a cobrança de escanteio de Marçal: 1 a 0. Foi, por sinal, o 16º gol do artilheiro do Brasileirão. Mas o Furacão, a partir daí, teve boa atuação no restante do primeiro tempo e empatou quando Cuello cruzou rasteiro para Pablo marcar, em falha de Adryelson, que não acompanhou o centroavante.

Em virtude da queda de luz, o árbitro decidiu dar nove minutos de acréscimo. O que nem ele, nem jogadores e torcidas esperavam é que vários refletores fossem apagar novamente. Dessa forma, depois de mais um retorno, houve novo apagão, e Matheus Delgado decidiu encerrar a etapa inicial, dois minutos antes do previsto. Aliás, nos dois gols, a cabine de vídeo do VAR não funcionou por causa das frequentes quedas de luz. Veio o segundo tempo e, aos cinco minutos, nova queda. Após muita conversa, a CBF definiu que o restante da partida teria que acontecer neste domingo, com portões fechados.

O jogo no domingo, sem público

Com os times mais frios, o restante da segunda etapa foi bastante diferente. Sem público e sob sol (a chuva havia castigado o Rio no sábado), o Athletico criou mais perigo até os 25 minutos, mas não foi capaz de virar o placar. Já o Botafogo teve posse de bola, sem conseguir furar a retranca adversária. Tiquinho parou em Bento na melhor chance. Já nos acréscimos, Perri fez grande defesa e salvou a equipe carioca.

BOTAFOGO 1 X 1 ATHLETICO-PR

28ª rodada do Brasileirão Série A

Data: 21 e 22/10/2023

Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

BOTAFOGO: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Victor Sá e Tiquinho Soares. Técnico: Lucio Flavio

ATHLETICO-PR: Bento; Cacá, Thiago Heleno e Kaíque Rocha; Cuello, Erick, Fernandinho (Hugo Moura, 34′ do 2T), Vitor Bueno, Zapelli (Rômulo, 34′ do 2T) e Esquivel; Pablo. Técnico: Wesley Carvalho

GOLS: Tiquinho Soares 12’/1ºT (1-0); Pablo 40’/1ºT (1-1)

Árbitro: Martheus Delgado (Fifa-SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa-SP);

Cartão Amarelo: Eduardo, Victor Sá e Diego Costa (BOT); Kaíque Rocha (CAP)

Cartão Vermelho: –

