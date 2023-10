Confronto entre organizadas de Fla e Vasco deixa um homem morto

Rio - Reinaldo Baptista da Silva Júnior, de 25 anos, morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas após uma briga entre organizadas de Flamengo e Vasco próximo à estação de trem de Cosmos, na Zona Oeste, no início da tarde deste domingo (22).

Outras quatro pessoas ficaram feridas na ação e foram encaminhadas ao Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande.

A Polícia Militar conduziu cerca de 40 suspeitos para o Juizado Especial do Torcedor, que fica no Maracanã. E apreendeu diversos pedaços de madeira que poderiam servir para agressões. Os policiais também recolheram vários rojões.

Os propósitos de Vasco e Flamengo

O Flamengo joga pelo alto da tabela. Afinal, uma vitória valerá para o Fla a manutenção no Top3 ou mesmo assumir a vice-liderança.

Já o Vasco luta no fim da tabela. Dessa forma, para o Cruz-Maltino, um triunfo é vital. Além de confirmar a boa fase e a forra da surra que levou do rival no turno, um placar favorável faria o Cruz-Maltino sair da zona de rebaixamento.

