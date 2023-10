Coritiba x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

O Palmeiras, em má fase e caindo na tabela do Brasileiro, espera, neste domingo (22/10) voltar ao caminho das vitórias. Visita, no Couto Pereira, às 18h30 (de Brasília), o Coritiba. O time paranaense tem 20 pontos, em penúltimo lugar e precisando vencer para seguir sonhando com a permanência da Série A em 2024. O Verdão, com 44 pontos está em sexto lugar e, dependendo dos outros resultados pode até terminar na terceira posição.

Confira este jogo com a Voz do Esporte, que abre a sua tranmissão a partir das 17h. Diego Mazur fará a narração e estará no comando da cobertura.