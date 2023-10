Corinthians x América-MG, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

O domingo (22/10) tem Corinthians em ação, na Neo Química. às 18h30 (de Brasília), o Timão recebe o lanterna América-MG e precisa mostrar serviço. Afinal, com 32 corre o risco de se aproximar ainda mais da zona do rebaixamento, se tropeçar. Já o Coelho Mineiro, com apenas 18 pontos, está 13 atrás do primeiro fora da zona de rebaixamento. Assim, a queda é iminente se não tiver uma recuperação gigantesca. E que tem de começar em Itaquera. Para não deixar escapar nenhum detalhe deste jogo, clique abaixo e acompanhe a transmissão com a Voz do Esporte. Ela abre a transmissão às 17h e o premiado Cesar Tavares comanda a cobertura e a narração.