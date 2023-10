Anticlímax: Tchê Tchê fala de ‘atmosfera ruim’ no jogo do Botafogo

Quem assistiu pela TV, neste domingo (22/10), à continuação do jogo entre Botafogo e Athletico-PR – suspenso no sábado – teve a sensação de que a torcida, impedida de entrar, não perdeu nada. Afinal, o jogo insosso nem mesmo alterou o placar da primeira parte do jogo, disputada até a suspensão por causa da falta de iluminação no Estádio Nilton Santos.

E uma declaração do volante Tchê Tchê, após a partida, resumiu bem a frustração dos jogadores:

“Situação totalmente atípica. Uma atmosfera ruim. Quando o motor começou a esquentar, terminou”, disse.

A segunda parte do jogo começou a partir do ponto da interrupção de sábado. Ou seja, aos 6 minutos do segundo tempo, quando o 1 a 1 do placar refletia os gols de Tiquinho (Botafogo) e Pablo (Athletico). Tchê Tchê contou que, depois da suspensão, o time tentou se organizar para descansar o máximo possível e se preparar para o retorno.

“Foi difícil para dormir, se alimentar”, contou.

Tiquinho ressalta a falta da torcida

O volante disse que os portões fechados fizeram diferença para o elenco.

“A gente tem jogado diante da nossa torcida, eles têm feito total diferença. Hoje foi um clima totalmente diferente”, desabafou.

O jogador ressaltou que o Athletico-PR adotou uma tática de se fechar bastante para valorizar o ponto do empate. Dessa forma, o time paranaense adotou um esquema de três zagueiros.

“Isso dificulta bastante porque atacamos pelas laterais. O meio deles também estava congestionado, temos um bom jogo por dentro”, analisou.

Para finalizar, Tchê Tchê avaliou que, diante da situação insólita a que os jogadores se submeteram, o empate não chega a representar um grande baque. Afinal, pelo menos 1 ponto ficou na conta.

“Sabemos que é importante somar pontos em casa. Mas quando não se ganha, também não se pode perder. Um ponto é importante. Diante de todas as circunstâncias, o empate não é de todo mal. “, concluiu.

