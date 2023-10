Botafogo aciona Textor e age nos bastidores para não adiar jogo de terça

Insatisfeito com o adiamento do jogo contra o Fortaleza, que a princípio seria na próxima terça-feira, o Botafogo age nos bastidores para mudar a decisão da CBF. Com isso, o objetivo é manter o planejamento e evitar ficar com uma partida a menos. Tudo saiu do planejamento, aliás, por conta da interrupção do duelo com o Athletico, no sábado, devido às falhas de energia elétrica no Estádio Nilton Santos.

Diretamente dos Estados Unidos, John Textor já iniciou os contatos para defender o interesse do clube. Ele ligou, por sinal, para o diretor de competiçoes da entidade, Julio Avelar, segundo publicou ‘O Globo’.

“É verdade que concordamos com a aplicação das regras pela CBF, o que resultou na remarcação do nosso jogo para as 15h de hoje. Mas nós não concordamos, porém, com o adiamento do nosso jogo contra o Fortaleza. Deixamos claro que queremos disputar este jogo conforme programado e estamos em discussão com a CBF sobre a nossa oportunidade de fazê-lo”, disse o dono da SAF.

Mazzuco reforça insatisfação do Botafogo

O Botafogo entendeu, embora não tenha curtido, que a partida contra o Furacão tivesse continuação sem a presença da torcida, neste domingo. Isso ocorreu por conta da realização quase simultânea do clássico entre Flamengo e Vasco, no Maracanã.

“Acatamos a decisão sobre a suspensão de ontem (após as falhas de energia) e a continuação hoje, mas não concordamos com o adiamento da partida do Fortaleza. Temos uma conversa com a CBF desde ontem, todos estão envolvidos, jurídico, o John, porque é um ponto que não estamos de acordo. Na nossa programação manteríamos, viaja amanhã e joga na terça-feira. Esperamos que isso seja resolvido o mais rápido possível”, declarou o diretor André Mazzuco.

