Lúcio Flávio diz que portões fechados prejudicou o Botafogo: ‘Faz diferença’

A partida entre Botafogo e Athletico Paranaense que começou no sábado (22) e terminou neste domingo (23), acabou 1 a 1. As equipes duelaram no Nilton Santos, pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro. Aliás, o placar foi construído no sábado, com gols de Tiquinho Soares e Pablo. Contudo, o encerramento da partida aconteceu sem torcida no estádio. O que prejudicou o Glorioso, segundo Lúcio Flávio.

Após a partida, o técnico do Botafogo lamentou o estádio com portões fechados e revelou que os jogadores foram dormir de madrugada, porque estavam resolvendo pendências no hotel. Além disso, acredita que a atmosfera interferiu para que o Botafogo não conseguisse a vitória.

“É uma situação atípica, não apenas pelo fato do jogo. Ontem já teve paralisações, que já seria diferente do habitual. Nós tivemos que fazer uma correria para arrumar novamente lugar para os atletas no hotel. Alguns deles indo dormir depois de 3h, 4h da manhã. Uma rotina muito diferente. Sem falar que o time tinha uma atmosfera de 30 mil apoiando e hoje um estádio vazio, muito parecido com a pandemia. Só por isso já era uma situação diferente do habitual. Especialmente aqui, onde no Brasileiro a gente vinha de oito ou nove partidas lotando. Foi um jogo mais frio”, disse, para competar:

“A gente tentou vencer, mesmo encontrando uma adversário bem postado. Sistema uma pouco mais defensivo em relação ao jogo de ontem, talvez em razão do ambiente do jogo.

Lúcio Flávio vê Botafogo prejudicado pelo calendário

Ao ser perguntado se o Botafogo foi prejudicado pela mudança da partida contra o Fortaleza, que aconteceria nesta terça-feira, no Castelão, Lúcio Flávio disse que o clube está no lado prejudicado desde a continuação do jogo contra o Athletico-PR sem público.

“Em razão das Datas Fifa, o calendário ficou mais apertado. Vai ser difícil encaixar uma outra data em razão dos jogos que ainda tem para acontecer. Mas o Botafogo está tentando o que entende que vai ser melhor para a competição para manter o equilíbrio que precisa ter”, falou Lúcio Flávio, que prosseguiu.

“De fato, nós estamos só vendo um lado de prejuízo. Que é o Botafogo. Haja visto o que aconteceu de ontem para hoje, mas ter que finalizar o jogo sem o nosso torcedor. Não ter o apoio. Em relação a terça, já havia sido definido pela CBF e aí optam por um cancelamento. Mas o Botafogo não foi comunicado. Foi uma decisão inteiramente da CBF. Nós entendemos que manter as equipes com o mesmo número de jogos é importante. Nós somos líderes e gostaríamos de atuar”, completou o técnico.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.