Gerson marca no segundo tempo, e Flamengo bate o Vasco no Maracanã

Em clássico bastante equilibrado no Maracanã, o Flamengo levou a melhor sobre o Vasco e venceu por 1 a 0, com gol de Gerson, no segundo tempo. O Rubro-Negro está em terceiro lugar do Brasileirão, com 50 pontos. Já o Cruz-Maltino segue com 30 pontos, em 16º lugar.

A partida, aliás, marcou o maior público de 2023 no futebol brasileiro, com quase 70 mil torcedores.

Primeiro tempo agitado, mas sem gols

Passados os primeiros minutos pegados e de nervosismo, o Vasco assumiu as rédeas do clássico e foi para cima. Chegou a ter, por exemplo, 6 a 1 nas finalizações. Das melhores chances, duas de Pec e uma de Vegetti, sem pontaria. Da metade para frente, porém, foi o Flamengo que gostou do jogo e acuou o arquirrival. Tanto que Léo Jardim se tornou o grande personagem da etapa, com uma sequência espetacular de defesas em tentativas de Arrascaeta e Fabrício Bruno. Ou seja, um duelo equilibrado que merecia ter gols.

Gol de Gerson decide o clássico

Apesar da distância entre as equipes na tabela, o Cruz-Maltino comprovou o bom momento e seguiu apertando na volta do intervalo. Vegetti parou no reflexo de Rossi em cabeçada certeira, enquanto Zé Gabriel errou o carrinho na pequena área, sem goleiro, logo depois. Entretanto, nos contra-ataques rápidos, o Rubro-Negro era perigoso. E foi assim que saiu o gol de Gerson, por sinal. Após cruzamento da esquerda, Léo cortou, e o meia do Flamengo bateu cruzado no canto esquerdo.

A partir daí, o técnico Ramón Díaz fez cinco substituições, em dez minutos, para tentar um gás ao time. Mesmo assim, o Vasco não foi capaz de penetrar na defesa adversária.

FLAMENGO 1 X 0 VASCO

28ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 22/10/2023

Local: Maracanã (RJ)

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Thiago Maia, Gerson; Arrascaeta, Bruno Henrique (Luiz Araújo, 27′ do 2T) e Pedro (Gabigol, 18′ do 2T). Técnico: Tite

VASCO Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma, 39′ do 2T), Medel, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel (Jair, 29′ do 2T), Praxedes (39′ do 2T), Paulinho; Payet (Orellano, 29′ do 2T), Gabriel Pec e Pablo Vegetti. Técnico: Ramón Díaz

GOL: Gerson (30′ do 2T)

Cartões Amarelos: Fabrício Bruno (Flamengo); Paulo Henrique (Vasco)

Cartão Vermelho:

Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) e Evandro de Melo Lima(SP)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (Fifa-SP)

