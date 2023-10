Internacional passeia no Beira-Rio e aplica goleada histórica no Santos

O Internacional não tomou conhecimento e goleou o Santos, neste domingo (22), no Beira-Rio, por 7 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. Os colorados amassaram o Peixe, que nem sequer viu a cor da bola. Os gols foram marcados por Kevyson (contra), Alan Patrick, Valencia (2), Wanderson, Bustos e Luiz Adriano. Maxi Silvera descontou. A situação do time da Vila Belmiro na competição é péssima.

Afinal, o Inter foi para o jogo com uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. Entretanto, com este resultado, o time conquistou mais três pontos e foi a 35 na tabela de classificação. O Santos, em situação muito complicada, permanece com 30 pontos.

Quatro gols no primeiro tempo

Porém, com menos de um minuto de jogo o Internacional fez rápida jogada com Wanderson, que avançou pela esquerda e chutou para a área. Para infelicidade do Peixe a bola desviou em Kevyson e parou no fundo da rede do goleiro Vladimir.

Na pressão colorada, no entanto, Dodô errou e deu a bola para Alan Patrick. O camisa, afinal, 10 não perdoou e fez um golaço, por cobertura: 2 a 0 Inter. Numa sucessão de erros, afinal, o Santos levou um passeio. E seguiu o bombardeio em larga escala, com Valencia fazendo o terceiro e Wanderson ampliando para 4 a 0.

Santos faz gol de honra no segundo tempo

Porém, numa ótima trama, com a bola passando de pé em pé, Bustos fez o quinto gol do Internacional no início do segundo tempo: o lateral chutou forte, sem chance, no canto. Valencia, afinal, mandou um míssil e fez o sexto gol do Inter, o segundo dele na partida.

Pedro Henrique roubou a bola e tocou para Luiz Adriano, que tinha acabado de entrar e fez 7 a 0. Aos 34 minutos, entretanto, Maxi Silvera fez o gol de honra do Santos após cobrança de escanteio: 7 a 1. Ele nem comemorou. E foi isso: vitória colorada e vexame santista no Beira-Rio.

INTERNACIONAL 7 X 1 SANTOS

28ª rodada do Brasileirão Série A

Data: 22/10/2023

Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Internacional: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Johnny (Rômulo, no intervalo), Mauricio, Aránguiz (Bruno Henrique, 18’/2ºT) e Wanderson (Carlos de Pena, 24’/2ºT); Alan Patrick (Luiz Adriano, 28’/2ºT) e Valencia (Pedro Henrique, 18’/18ºT). Técnico: Eduardo Coudet.

Santos: Vladimir; Joaquim, João Basso e Dodô; Lucas Braga, Rincón, Dodi (Nonato, no intervalo), Lucas Lima (Rodrigo Fernández, no intervalo) e Kevyson (Júnior Caiçara, no intervalo), Julio Furch (Maxi Silvera, 18’/2ºT) e Marcos Leonardo. Técnico: Marcelo Fernandes.

Gols: Kevyson (contra), 1’/1ºT (1-0), Alan Patrick, 13’/1ºT (2-0), Valencia, 26’/1ºT (3-0), Wanderson, 38’/1ºT (4-0), Bustos, 8’/2ºT (5-0), Valencia, 15’/2ºT (6-0), Luiz Adriano, 29’/2ºT (7-0); Maxi Silvera, 34’/2ºT (7-1)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Fifa-MG)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa-VAR)

Cartões amarelos: Renê (INT)

Cartões vermelhos: –

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.