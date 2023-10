Cruzeiro, graças a um gol contra, vence o Atlético e se afasta do Z4

O Cruzeiro fez uma partida muito consistente e calou a torcida do Atlético, em plena Arena MRV, pela 28ª rodada do Brasileiro, neste domingo (22/10). Entretanto, o gol que decidiu a partida foi contra, marcado por Jemerson, aos 41 minutos do segundo tempo. Este foi o primeiro superclássico mineiro no novo estádio atleticano. Dessa forma, este triunfo vai ficar para a história. Enfim, quem fez a festa foram os cerca de três mil cruzeirenses, minoria na Arena.

O resultado foi um alívio para a Raposa. Afinal, o time mineiro vai aos 34 pontos, em 14º lugar, mas abrindo quatro pontos de frente para o primeiro dentro do Z4 (Vasco). Já o Atlético parou nos 43 pontos e perdeu a chance de entrar na zona da Libertadores. Assim, está em 7º, mas ainda pode perder uma posição ao fim da rodada.

Equilíbrio no primeiro tempo

O Cruzeiro teve dez minutos surpreendentes, sufocando o Atlético e quase marcando com William, que mandou no travessão após jogada de Bruno Rodrigues. Porém, o treinador Felipão leu bem o jogo . Assim, fez inversões de posicionamento que não apenas reequilibraram o jogo como fizeram o Galo ser dominante. Hulk, por muito pouco, não marcou em duas oportunidades. Um chute que o goleiro Cabral salvou e outro tocando por cobertura que passou raspando. Dessa forma, o bom jogo teve como toadas, no primeiro tempo, as investidas do Galo e o Cruzeiro trabalhando bem pela esquerda, assustando.

Cruzeiro marca no fim e vence o Atlético

O Cruzeiro voltou bem do intervalo. Arthur Gomes e Lucas Silva obrigaram o goleiro Everson a fazer boas defesas. O Atlético, por sua vez, não se encontrava. Battaglia não deu saída de bola esperada e a Raposa passou a mandar no meio de campo. O Galo só conseguia sucesso em jogadas de Hulk e avanços de Arana pela lateral. Mas era pouco. Felipão tentou dar mais força ofensiva tirando exatamente quem entrou no intervalo (Battaglia) e colocar mais um atacante, Alan Kardec. Mas quem marcou foi o Cruzeiro. Aos 41, William recebeu pela direita, desmarcado e cruzou. Jemerson tentou cortar e marcou contra. O Cruzeiro abria o placar.

ATLÉTICO X CRUZEIRO

28ª rodada do Brasileirão Série A

Data: 22/10/2023

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

Público: 42.058

Renda: R$ 3.345.660, 50

ATLÉTICO: Éverson; Saravia, Bruno Fuchs (Jemerson, Intervalo), Maurício Lemos e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco (Battaglia, Intervalo e, depois, Alan Kardec, 38’/2ºT), Zaracho (Pavón, 14’/2ºT)e Igor Gomes (Pedrinho, 14’/2ºT); Hulk e Paulinho. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

CRUZEIRO: Rafael Cabral; William, Neris, Luciano Castán e Kaiki (Japa, 15’/2ºT); Matheus Jussa, Machado, Lucas Silva (Mateus Vital, 34’/2ºT) e Matheus Pereira (Nikão, 26’/2ºT); Arthur Gomes (Rafael Elias, 15’/2ºT) e Bruno Rodrigues. Técnico: Zé Ricardo.

Árbitro: Ramon Abatti Abel (FIFA-SC)

Assistentes: Bruno Boschilia (FIFA-PR) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Rafael Traci (FIFA-SC)

Cartões amarelos: Bruno Fuchs, Zaracho, Maurício Lemos (ATL), Neris, Matheus Jussa, Rafael “Papagaio” Elias (CRU)

