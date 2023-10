O Santos sofreu uma das suas maiores derrotas em sua história neste domingo (23). O Peixe perdeu para o Internacional por 7 a 1, no Beira-Rio, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o lateral-esquerdo Dodô pediu desculpas a torcida do Alvinegro Praiano, pela goleada sofrida.

Após o embate, o jogador pediu para falar à imprensa, por se sentir como um dos culpados pela derrota vexatória no Rio Grande do Sul. Dodô disse que o Santos cometeu diversos erros técnicos e que o Internacional marcou gols fáceis. Além disso, o atleta fez questão de pedir desculpas ao torcedor pelo resultado.

“Um dia muito ruim, um jogo muito ruim. O Inter teve seus méritos, mas os erros que cometemos, não estamos acostumados a cometer. Foram gols fáceis para eles. Cometemos erros técnicos, inclusive um meu. Temos que pedir perdão para a torcida, foi um dia difícil. Sabemos que contamos com o apoio deles para reverter esta situação. Estamos na briga. Foi uma derrota difícil, que machuca, que vai além dos três pontos. Temos que ser fortes para superar este momento”, falou Dodô.

Dodô pede apoio da torcida na reta final do Brasileirão

Por fim, o lateral disse para o torcedor seguir acreditando no time após o resultado. O Peixe caiu para a 18° colocação e afundou ainda mais na zona de rebaixamento. Contudo, Dodô pede o apoio da torcida nesta luta contra o descenso.

“A torcida pode confiar porque temos chance de sair dessa situação. Já mostramos que temos condições de ganhar os jogos que são necessários. A torcida sabe que nunca me escondi, vim para o Santos sabendo da situação porque acredito, confio no time e posso dar a cara a tapa para dizer que estamos trabalhando. É pedir que confiem porque vamos sair dessa situação”, concluiu o lateral.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.