O Flamengo bateu o Vasco por 1 a 0 neste domingo (22), no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Rubro-Negro diminuiu a vantagem para o líder Botafogo para nove pontos e voltou a sonhar com o título nacional. Pelo menos é o que diz o meia Arrascaeta.

O jogador, que foi um dos destaques da equipe comandada por Tite no clássico, analisou a vitória e valorizou a atuação do Rubro-Negro. O uruguaio também comentou que o Flamengo não pode se contentar apenas com uma vaga na Libertadores e tem que seguir perseguindo o título até o final.

“Feliz demais. A gente tinha um plano para esse jogo. Não tomamos gols, isso é importante. Segundo jogo que a gente não toma gol. Para nós é um fortaleza muito grande, por que a gente sabe que vai abrir o placar. Mas a gente ainda tem que evoluir muito. Temos pouco tempo de trabalho com o professor, mas estamos no caminho certo”, disse Arrascaeta, que prosseguiu.

“A gente tem que ir a cada jogo como para uma final. Nesse clube, a gente não tem que brigar por Libertadores, tem que lutar pelo título. Sabemos que estamos em uma situação muito difícil pelo título. Mas temos que lutar até o final”, completou o meia.

Assim, com o triunfo, o Flamengo chegou a 50 pontos e reduziu para nove a distância do líder Botafogo. Por fim, o Rubro-Negro volta a campo na próxima quarta-feira (25), para enfrentar o Grêmio, em Porto Alegre.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.