Mais um garoto brilha em vitória do Barcelona: Marc Guiu

O Barcelona suou para conseguir sair de campo com a vitória sobre o Athletic Bilbao, por 1 a 0, neste domingo (22/10), pela 10ª rodada do Espanhol. E quem fez a diferença foi um garoto: Marc Guiu. Ele entrou na etapa final, quando o time estava apático, e colocou fogo no jogo. Não bastasse fez um belíssimo gol, aos 35 da etapa final fazendo a festa da torcida catalã presente ao estádio Olímpico de Barcelona.

O Barcelona foi aos 24 pontos, em terceiro lugar, um ponto atrás de Real Madrid e Girona. O Bilbao, que faz boa temporada, é o sexto, com 17 pontos.

O Barcelona chegou muito ao ataque, mas finalizou pouco. Afinal, mesmo com 65% de posse no primeiro tempo, chutou menos do que o Bilbao, embora com maior perigo. João Félix e Ferrán Torres deram as melhores finalizações. O Bilbao, por sdua vez, quase marcou com Iñaki Williams.

Na etapa final, João Félix teve tudo para abrir o placar. Porém, mais uma vez não teve sucesso no arremate. Vendo que o time tropeçaria em casa, o treinador Xavi resolveu dar a sua cartada final: aos 34 minutos colocou Marc Guiu. Na primeira bola, o garoto mostrou que queria jogo. E, aos 40, recebeu pela esquerda e bateu com muita categoria para fazer o gol da vitória.

Jogos da 10ª rodada do Espanhol

Sexta- feira (20/10)

Osasuna 2×0 Granada

Sábado (21/10)

Real Sociedad 1×0 Mallorca

Getafe 1×1 Betis

Sevilla 1×1 Real Madrid

Celta 0x3 Atlético de Madrid

Domingo (22/10)

Las Palmas 0x1 Rayo Vallecano

Girona 5×2 Almería

Villarreal x Alavés

Barclona 1×0 Athletic Bilbao

Segunda-feira (23/10)

Valencia x Cádiz – 16h

