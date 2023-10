Flamengo x Vasco bate recorde de público em 2023. Veja o top 10

O domingo de Flamengo x Vasco foi de recorde de público no futebol brasileiro em 2023. Com 69.473 presentes no Maracanã, as torcidas deram show e superaram com sobra a marca anterior, que era de Palmeiras 4 x 3 Flamengo, em janeiro, no Mané Garrincha, pela disputa da Supercopa. Na ocasião, por sinal, 67.422 compareceram ao estádio de Brasília.

Um outro Flamengo x Vasco, aliás, também aparece entre os cinco maiores públicos de 2023. Foi no Carioca, na única vitória cruz-maltina na temporada sobre o arquirrival. Com o Maracanã como casa, o Rubro-Negro se destaca com participação em nove dos dez primeiros.

Lista do top-10 de maiores públicos:

Flamengo 1 x 0 Vasco (Brasileirão) – Maracanã (69.472)

Palmeiras 4 x 3 Flamengo (Supercopa) – Mané Garrincha (67.422)

Flamengo 1 x 0 Independiente del Valle (Recopa) – Maracanã (65.739)

Flamengo 2 x 0 Fluminense (Copa do Brasil) – Maracanã (64.787)

Flamengo 0 x 1 Vasco (Carioca) Maracanã – (64.547)

São Paulo 2 x 0 Corinthians (Copa do Brasil) – Morumbi (62.093)

Fluminense 4 x 1 Flamengo (Carioca) Maracanã – (61.938)

Flamengo 1 x 1 Cruzeiro (Brasileirão) Maracanã – (61.094)

Flamengo 2 x 1 Athletico-PR (Copa do Brasil) – Maracanã (60.996)

Flamengo 1 x 0 Olimpia (Libertadores) – Maracanã (60.898)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.