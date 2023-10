O Internacional não tomou conhecimento do Santos neste domingo (22) e fez impiedosos 7 a 1 no Beira-Rio, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um dos grandes destaques da equipe foi Alan Patrick. Afinal, o meia marcou um golaço e distribuiu uma assistência no passeio colorado.

Após o embate, o camisa 10 comentou sobre a grande atuação da equipe. Ele disse que os gols saíram naturalmente, justificando o placar elástico.

“Fizemos um grande jogo, nossa equipe está de parabéns. É reflexo do nosso compromisso, concentração, de tudo que fizemos na temporada. Tivemos atuações muito boas aqui, mas hoje fomos mais eficientes. Os gols saíram com naturalidade e o placar foi elástico. O grupo está de parabéns. Temos uma sequência para subir na tabela”, disse Alan Patrick, após a partida.

A goleada do Inter é a maior do Brasileirão-2023, superando Goiás 0x5 Palmeiras, pela quarta rodada. O placar elástico também se torna a maior vitória do confronto entre gaúchos e paulistas, deixando para trás Santos 5×1 Inter, em 1967, que, curiosamente, teve gol do Rei Pelé, homenageado neste domingo.

Próximo compromisso do Internacional de Alan Patrick

Por fim, com a vitória, o Colorado chegou aos 35 pontos e subiu para a 12 ° colocação, abrindo cinco pontos de vantagem para o Vasco, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Assim, o Internacional volta a campo na próxima quinta-feira (26), quando encara justamente o Cruz-Maltino, pela 29° rodada do Campeonato Brasileiro.

