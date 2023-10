Hulk critica atuação do Atlético no clássico: ‘Vergonhoso’

“Vergonhoso”. Assim que o atacante Hulk definiu a derrota do Atlético-MG por 1 a 0 para o Cruzeiro neste domingo (22). As equipes se enfrentaram na Arena MRV, pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador lamentou o revés após o Galo vir de uma vitória fora de casa e disse que foi uma das piores atuações da equipe na temporada.

“Temos que assumir a responsabilidade, todos os jogadores. A gente não pode vir de um grande jogo fora de casa, diante de umas das melhores equipes do Brasil e chegar em casa, diante de nossa torcida, contra nosso maior rival, e a gente não jogar, não impor o nosso jogo. Vergonhoso”, disse Hulk, que prosseguiu.

“Um dos jogos mais feios que a gente fez. A gente não tentou jogar. Viu nosso adversário jogar. Temos que ter vergonha na cara e assumir essa responsabilidade”, completou o atacante.

Além disso, a derrota acabou sendo mais sentida pela situação das equipes na tabela. Afinal, o Atlético vem brigando por uma vaga na próxima Libertadores enquanto o Cruzeiro luta contra o rebaixamento. Mas para Hulk, são esses jogos que prejudica a equipe.

“O fato de você olhar para um time na tabela, que você olha desconfiado, achando que não tem tanta qualidade, é aí que você se lasca. Nesses jogos você tem que ter mais respeito para correr mais que eles. Afinal, eles não têm nada a perder. Agora é lamentar, perdemos o primeiro clássico na Arena. Termos que ter mais colhão para jogar”, concluiu Hulk.

