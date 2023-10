Sassá decide e Amazonas é o campeão da Série C do Brasileirão

Com um gol do veterano Sassá, o Amazonas FC sagrou-se o campeão da Série C do Brasileiro-2023. A conquista nacional, inédita para o clube e para o futebol amazonense, veio neste domingo (22/10), após a vitória por 2 a 1, de virada, sobre o Brusque, na casa dos catarinenses, o Augusto Bauer (a ida, na Arena da Amazônia, foi 0 a 0). O Brusque saiu na frente com Guilherme Queiroz, de pênalti. Mas ainda no primeiro tempo Diego Torres, o melhor em campo, empatou. Aí, o polêmico Sassá, aquele mesmo que brilhou no Botafogo e defendeu o Cruzeiro, fez o gol do título aos 12 minutos.

Vale citar que Amazonas e Brusque, além de Operário e Paysandu (segundo colocados dos grupos da fase semifinal) conseguiram acesso para a Série B em 2024.

O empate em 0 a 0 na ida, em Manaus, deixou tudo em aberto para a finalíssima deste domingo. Campeão catarinense e com quase toda a torcida (5.000 lugares), o Brusque parecia que encaminharia o caneco pois, aos 12 minuitos, saiu na frente. Um chute de Dentinho bateu no braço da zaga e a árbitra Edina Alves marcou pênalti. Guilherme Queiroz bateu e colocou o Brusque na frente.

Mas enquanto o time catarinense resolveu se resguardar na defesa, o Amazonas partiu para cima, Com maior posse (58%), chegou ao empate, aos 44. Diego Torres recebeu de Igor Bolt, na área, e deixou tudo igual, fazendo justiça ao placar.

Sassá garante o título do Amazonas

Veio o segundo tempo e aos 12, Sassa recebeu, desmarcado, um cruzamento direita. Ajeitou e chutou de virada. A bola entrou de fininho no canto direito do goleiro. Era a virada amazonense e o 18º gol de Sassá na comopetição. Daí para a frente, o Manaus foi com tudo buscar o empate que levaria a decisão para os pênaltis. Mas a Onça amazonense segurou o resultado. Justificou o status de visitante mais indigesto da Terceirona e, com apenas três anos de fundação, mostra a sua força: já está na Série B e com um caneco debaixo do braço.

