CEO e jogadores do Cruzeiro provocam Atlético após vitória no clássico

O Cruzeiro comemorou, e muito, a vitória por 1 a 0 diante do Atlético-MG neste domingo (22), na Arena MRV, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o CEO da Raposa, Gabriel Lima, desabafou nos corredores do estádio e criticou o comportamento do rival, pedindo mais respeito ao clube celeste.

“Falaram muita m**** antes do jogo. Tem que respeitar. Querem profissionalismo? Mas não estão preparados. O time mereceu pra c******, esse time merece muito. Eles trabalharam muito. Muito trabalho desse elenco”, desabafou.

Gabriel Lima não explicou o motivo da declaração. Contudo, o clima pré-clássico foi marcado pela polêmica da torcida visitante, com dúvidas sobre a carga de ingressos para a torcida do Cruzeiro, o preço estipulado para os cruzeirenses e os problemas enfrentados por torcedores na Arena MRV.

Provocação do Cruzeiro ainda no gramado

Por fim, ainda no gramado da Arena MRV, Filipe Machado provocou a torcida atleticana, fazendo gestos como se estivesse jogando milho, algo habitual entre torcedores do Cruzeiro.

Machado, jogador do Cruzeiro, jogando milho na Arena MRV. pic.twitter.com/n9xkK7qI54 — Diário de Torcedor (@DiarioGols) October 22, 2023

Além disso, na zona mista, o volante Lucas Silva também não perdeu a oportunidade de provocar o rival.

“Agora, o estádio está inaugurado e batizado pelo Maior de Minas”, frisou o jogador.

