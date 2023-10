O técnico Marcelo Fernandes foi curto e grosso em suas declarações após a derrota acachapante do Santos por 7 a 1 para o Internacional. O duelo ocorreu neste domingo (22), no Beira-Rio, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O comandante admitiu erros, pediu desculpas aos torcedores e deixou bem claro que não irá largar o barco a dez rodadas do fim da competição.

“Em nome meu, da comissão e dos atletas quero pedir desculpas a todos os torcedores pelo que aconteceu hoje. Foi um jogo totalmente atípico, foi uma oscilação muito grande de todo o grupo, estávamos cientes do que precisava ser feito. A responsabilidade é toda minha, os jogadores estão fechados, foi um jogo e um dia difícil. Volto a pedir desculpas, e agora temos que levantar a cabeça porque não está acabado”, iniciou.

“Da mesma forma que não me empolguei com três vitórias, não vou jogar a toalha por absolutamente nada. A derrota valeu três pontos, como qualquer outra. Temos que manter a cabeça boa, foi um jogo atípico, méritos ao Inter, mas temos que esquecer porque quinta-feira já tem o Coritiba”, completou Marcelo Fernandes.

Marcelo Fernandes vê psicológico do Santos afetado no primeiro tempo

Por fim, o treinador destacou o aspecto psicológico como um problema coletivo da equipe alvinegra. Embora não tenha citado nominalmente ninguém do elenco, lamentou que o time tenha se entregado rapidamente diante do adversário. Além disso, viu o time desligado nos primeiros minutos.

“Tomamos um gol com menos de um minuto, com 20 minutos estava 3 a 0 para o Inter. Realmente, abaixamos a guarda, mas tivemos dois jogos fora de casa em que saímos perdendo e conseguimos a virada. É triste ver o que aconteceu hoje, mas os gols atrapalharam bastante. Falei lá dentro: “Levanta a cabeça, já foi, já era. Não tem nada longe das nossas mãos”, finalizou o técnico.

O Santos se manteve com 30 pontos, ocupando a 18ª colocação na tabela. Para piorar, o Peixe ainda viu o Inter, concorrente direto na briga pela permanência na Série A, abrir cinco pontos de vantagem. A próxima partida ocorre na quinta-feira (26), a partir das 21h30, na Vila Belmiro, diante do Coritiba.

