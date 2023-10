O Flamengo bateu o Vasco por 1 a 0 neste domingo (22), no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi a segunda vitória do Tite em duas partidas no comando do Rubro-Negro. Ao fim da partida, o técnico analisou o desempenho de sua equipe e destacou a atmosfera do estádio como principal fator pelo triunfo.

“Antes eu não sabia o que era. Agora eu sei o que é Flamengo e Vasco, a emoção do jogo. Toda atmosfera de duas extraordinárias equipes. Feliz pelo desempenho. Em alguns momentos a gente controlou, isso se alterna num jogo desse tamanho. Feliz pelo resultado final, e a construção no contexto geral dá a sensação de sermos merecedores”, disse Tite.

Aliás, o clássico registrou 69.473 presentes no Maracanã, se tornando o maior público de 2023 no futebol brasileiro. A marca anterior era de Palmeiras 4 x 3 Flamengo, em janeiro, no Mané Garrincha, pela disputa da Supercopa. Afinal, na ocasião, 67.422 compareceram ao estádio de Brasília.

Tite vê clássico equilibrado e explica mudanças

Por fim, o treinador falou que partida foi bastante equilibrada, com muitas oportunidades para os dois lados. Contudo, o gol saiu após Tite tirar Pedro e Bruno Henrique e colocar Gabigol e Luiz Araújo em campo. O técnico explicou as mudanças e celebrou que a tática funcionou.

“O jogo teve muitas etapas diferente dentro do próprio jogo. Diferentes jogos dentro do jogo. Até a hora do gol nós tínhamos 55% de posse. A gente procurando mais um jogo de aproximação e o Vasco com duelos e transições, com bola aérea, mas com uma equipe coordenada. Nós tínhamos que fazer o equilíbrio entre neutralizar o adversário, o ponto físico e o técnico. Isso exigiu bastante atenção”, completou o treinador.

Assim, com o triunfo, o Flamengo chegou a 50 pontos e reduziu para nove a distância do líder Botafogo. Por fim, o Rubro-Negro volta a campo na próxima quarta-feira (25), para enfrentar o Grêmio, em Porto Alegre.

