O Internacional aplicou a maior goleada do Campeonato Brasileiro ao bater o Santos por 7 a 1 neste domingo (22). As equipes duelaram no Beira-Rio, pela 28ª rodada do torneio de pontos corridos. Após a partida, o técnico Eduardo Coudet destacou a efetividade da equipe colorada na partida e foi “sincerão” ao brincar com uma certa insatisfação.

“Hoje tivemos efetividade e conduzimos bem o tempo de jogo. Claro, nunca estamos satisfeitos, porque é assim, inclusive conversei com o presidente, o primeiro que fala “p.. que p, como não entrava outro dia”. É verdade, não sabemos desfrutar”, brincou Coudet, que prosseguiu.

“Não posso mentir, talvez muito sincero, mas é a verdade. O time vem jogando bem, o último jogo não fizemos as coisas como vinham, queríamos reverter a imagem. Acho que hoje deu certo o que preparamos”, completou o treinador.

Coudet já mira próximo compromisso do Internacional

Aliás, a goleada fez o Inter deixar o posto de pior ataque do Brasileiro, além de se distanciar da zona de rebaixamento. Afinal, com o triunfo, o Colorado abriu cinco pontos de vantagem do Vasco, primeiro time na zona de descenso. Aliás, o Cruz-Maltino é o próximo adversário da equipe gaúcha. Coudet destacou o pensamento no desafio seguinte, já passada a vitória deste domingo.

“O mais importante é como vem jogando o time, mais além do resultado, o time mostrou nível muito bom. Quando as coisas saem bem, desfruto mais por eles que por mim. Agora chego em casa e vou olhar o Vasco a ver o que posso encontrar. O futebol brasileiro quase não te dá tempo para desfrutar”, finalizou o argentino.

