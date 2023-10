Apesar da derrota do Vasco por 1 a 0 para o Flamengo, neste domingo (22), o técnico Ramón Díaz gostou do que viu no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o clássico, o treinador se disse orgulhoso da atuação. Para ele, o resultado mais justo seria um empate.

“Me sinto muito orgulhoso de estar no Vasco, que tem o público que tem. E também pelos jogadores, pelo nível de intensidade que têm competido. E sobretudo como estamos competindo, a nível nacional, contra a equipe que tem os melhores jogadores, um dos melhores treinadores, e competimos. Fizemos uma partida intensa. Tivemos chances para ganhar, mas creio que o resultado justo seria um empate. As duas equipes criaram. Para o espetáculo, foi um bom jogo”, disse Ramón Díaz, que prosseguiu.

“Me sinto orgulhoso pelos jogadores, clube e torcedores, porque vamos competir até o final, porque não estamos longe. A equipe está evoluindo. Estou tranquilo, mas precisamos melhorar da metade do campo para frente, porque tivemos muitas chances e não conseguimos concluir”, completou o treinador.

Ramón Díaz lamenta falta de pontaria da equipe

Por fim, o treinador lamentou a falta de pontaria do Vasco no jogo. Afinal, Ramón Díaz disse que o Cruz-Maltino sofreu o gol de Gerson no melhor momento do time no jogo.

“A equipe, em determinado momento, estava mais próxima de fazer o gol. Acredito que no melhor momento do Vasco, saiu o gol do Flamengo. E isso aos jogadores gera desgaste porque não conseguimos concretizar as chances. Foi uma das poucas equipes que criaram tantas chances de gol contra o Flamengo. Esperamos chegar até o final com essa intensidade”, finalizou Ramón Díaz.

