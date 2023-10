Bragantino derrota o Fluminense e segue no pelotão de elite

O Bragantino jogou melhor do que o Fluminense e venceu, por 1 a 0, neste domingo (23), no Estádio Nabi Abi Chedid, pelo Campeonato Brasileiro. Sasha marcou de pênalti. A equipe do técnico Caixinha está há oito partidas sem perder e reafirma a sua autoridade para continuar no pelotão de elite da competição. Com o resultado, os tricolores continuam fora do G4.

O Bragantino chegou a 52 pontos na vice-liderança e segue firme na briga para ficar no G4, que garante vaga à Copa Libertadores do ano que vem. Já o Fluminense, em 9º lugar com 42 pontos, parece estar com a cabeça apenas na decisão da Libertadores, contra o Boca Juniors, no próximo dia 4 de novembro.

Como foi o primeiro tempo

A partida, afinal, começou quente com o Bragantino adiantando a marcação e mandando duas bolas na trave. Uma com Aderlan, no primeiro minuto, e a outra com Matheus Gonçalves, quase em seguida, para o duplo susto do goleiro Fábio.

Matheus Gonçalves fez boa jogada e foi derrubado na área por Alexsander. Pênalti. Sasha bateu e marcou, aos 16. O Flu, porém, que estava desorganizado, passou a dificultar a saída de bola do Massa Bruta. No entanto, fez boas jogadas com Keno e Cano, mas não chegou ao empate.

Bragantino domina o segundo Tempo

O jogo começou franco, com Flu e Bragantino subindo ao ataque. A troca de passes de ambas as equipes, afinal, movimentou a partida. Capixaba teve grande chance para ampliar e tentou de voleio, mas não conseguiu.

O Fluminense caiu de rendimento e o Bragantino aumentou a pressão sobre os tricolores. Henry Mosquera deu um chute rasteiro. Fábio, porém, se esticou todo e fez uma defesa difícil. O Fluminense até tentou, porém, não conseguiu superar o adversário.

BRAGANTINO 1 X 0 FLUMINENSE

28ª rodada do Brasileirão Série A

Data: 22/10/2023

Local: Nabi Abi Chedid (SP)

BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan (Andrés Hurtado, 17’/2ºT), Leo Realpe, Léo Ortiz, Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Luan Cândido, 36’/2ºT), Eric Ramires (Jadsom Silva, 1’/2ºT), Lucas Evangelista e Matheus Gonçsalves; Eduardo Sasha (Thiago Borbas, 17’/2ºT) e Vitinho (Henry Mosquera, 17’/2ºT). Técnico: Pedro Caixinha.

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier (Lelê, 39’/2ºT), André, Marlon e Diogo Barbosa (Leo Fernández, 29’/2ºT); Martinelli, Alexsander (Yony González, 13’/2ºT), Daniel (Ganso, 14’/2ºT) e Arias; Keno e Cano.Técnico: Fernando Diniz

Gols: Sasha, 1’/1ºT (1-0),

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO)

Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (FIFA-CE) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Daniel Nobre Bins (FIFA-RS)

Cartões amarelos: Matheus Fernandes, Vitinho, Lucas Evangelista (RBB); Samuel Xavier, Arias (FLU)

Cartões vermelhos: –

