No último lance, Corinthians arranca empate com o América-MG

Em partida válida pela 28ª rodada do Brasileirão, América-MG e Corinthians empataram em 1 a 1, neste domingo (22), na Neo Química Arena. Benítez marcou para os mandantes no final do primeiro tempo, enquanto Giuliano igualou no último ato da partida.

Com o resultado, o Corinthians está em 15º, com 33 pontos. Vale lembrar que o primeiro da zona de rebaixamento é o Vasco da Gama, com 30. Já o América-MG segue na lanterna, com 20 pontos.

O Corinthians começou bem melhor, com Gabriel Moscardo e Fagner levando perigo. Este último, vale lembrar, tentou cruzar, mas a bola passou raspando na trave. Aos poucos, porém, o América foi aperfeiçoando a marcação e deixando o Timão nervoso na partida. O Coelho, aliás, tentou da entrada da área, com Rodriguinho.

Ainda assim, Ruan arriscou para o Corinthians, da intermediária, mas Jori defendeu sem dificuldades. Martínez respondeu, também de fora da área, aos 35. Praticamente na sequência, dois minutos depois, o América-MG abriu o placar, com Benítez acertando um lindo chute de fora da área. Curiosamente, os dois são argentinos.

A segunda etapa também começou com o Corinthians melhor, com Fausto Vera e Giuliano arriscando de fora da área. No entanto, o América novamente voltou a enredar o time paulista. Primeiro, chegou com Benítez em cobrança de falta. Depois, o Timão viu Cássio defender finalizações de Rodriguinho, Mastriani e Marlon.

Na reta final, naturalmente, a equipe comandada por Mano Menezes foi para o abafa e quase marcou de cabeça, com Felipe. Ele, aliás, teve mais de uma boa oportunidade. Quando os torcedores já iam embora, Fagner mandou na área e encontrou Gil, que cabeceou para Giuliano marcar, também de cabeça.

Próximos jogos

O Corinthians agora visita o Cuiabá, na próxima quarta-feira (25), às 21h30. Já no final de semana, o Timão recebe o Santos. O América-MG, por sua vez, visita o Athletico-PR e recebe o Grêmio.

CORINTHIANS X AMÉRICA-MG

28ª rodada do Brasileirão Série A

Data: 22/10/2023

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Matheus Bidu (Fábio Santos, intervalo); Fausto Vera, Gabriel Moscardo (Giuliano, aos 13’/2ºT) , Ruan (Rojas, intervalo) Renato Augusto (Wesley, aos 25’/2ºT) ; Pedro (Felipe, aos 13’/2ºT) e Yuri Alberto Técnico: Mano Menezes

AMÉRICA-MG: Jori; Rodriguinho, Ricardo Silva, Iago Maidana, Danilo Avelar e Marlon (Éder, aos 35’/2ºT) ; Juninho, Emanuel Martínez (Cazares, aos 22’/2ºT) e Benítez (Breno, aos 22’/2ºT) ; Felipe Azevedo (Alê, aos 14’/2ºT) e Mastriani (Wellington Paulista, aos 35’/2ºT) Técnico: Fabián Bustos

Gols: Benítez, aos 37’/1ºT (0-1) e Giuliano, aos 53’/2ºT (1-1)

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa – RJ) e Lilian da Silva Fernandes Bruno (RJ)

VAR: Wagner Reway (Fifa – PB)

Cartões Amarelos: Fagner (COR)

Cartão Vermelho:

