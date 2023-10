Piquerez comemora retorno das vitórias antes de clássico

O Palmeiras voltou a vencer, após bater o Coritiba por 2 a 0, neste domingo (22), no Couto Pereira, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão vinha de quatro derrotas consecutivas na competição e não sabia o que era vitória há seis partidas. Contudo, para o lateral-esquerdo Piquerez, o Alviverde tem que estar preparado para momentos de pressão.

O uruguaio marcou um dos gols da vitória diante do Coritiba e ajudou no triunfo do Verdão. Após a partida, Piquerez celebrou a retomada da confiança nas vésperas de um clássico contra o São Paulo e admitiu que a queda na Libertadores estava mexendo com os ânimos no Verdão.

“Foi um jogo muito importante. Vínhamos de uma eliminação na Libertadores sem vencer no Brasileiro, isso ainda não tinha acontecido conosco. Mas o futebol é assim e o jogador tem que estar preparado para lidar com a pressão, e tem que querer essa pressão. Hoje conseguimos não sofrer gols, somar mais três pontos e nos preparar para o clássico que temos pela frente para dar alegria a nós e aos torcedores”, falou Piquerez.

O time de Abel Ferreira, que cumpriu suspensão neste domingo, não vencia desde o dia 15 de setembro, quando bateu o Goiás por 1 a 0, no Allianz Parque. Desde então, o Verdão vinha de sequência de quatro derrotas no Brasileirão. Além disso, eram dois empates na Libertadores para o Boca Juniors, que culminaram na eliminação da equipe no torneio.

