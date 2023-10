O Cruzeiro venceu o clássico contra o Atlético-MG neste domingo (22), na Arena MRV, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será marcada pelo primeiro clássico no novo estádio do Galo, que teve vitória da Raposa. Na entrevista coletiva concedida logo após o triunfo, o técnico Zé Ricardo dedicou a vitória para Ronaldo, dono da SAF do clube Celeste.

“Vou deixar um abraço para o Ronaldo. O conheci no jogo contra o Santos. Não tenho nenhuma procuração para falar por ele, mas é um apaixonado pelo clube. Está fazendo um sacrifício enorme. A gente sabe que é uma pressão muito grande. Apesar do tamanho que tem, ele também sente a pressão. É cruzeirense”, disse Zé Ricardo, após a partida.

Além disso, Zé Ricardo destacou a importância de uma vitória em jogo tão importante para a sequência do Campeonato Brasileiro. O treinador valorizou a importância da torcida celeste e pediu ainda mais apoio nas próximas partidas.

“Foi uma vitória que nos dá confiança e espero que a gente isso leve isso para quarta-feira. Não sei nem se tenho o direito de pedir para a torcida do Cruzeiro fazer mais do que estar fazendo, mas gostaria de pedir que ela siga acreditando nesse grupo”, concluiu o treinador.

O resultado ainda foi extremamente positivo para o Cruzeiro também na luta contra o rebaixamento. A equipe abriu chegou aos 34 pontos no Brasileiro e abriu quatro pontos para o Z-4.

