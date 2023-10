Fábio diz que má fase no Brasileirão não prejudica para final da Libertadores

O Fluminense perdeu para o Red Bull Bragantino por 1 a 0 neste domingo (22), no Estádio Nabi Abi Chedid, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca chegou ao quarto jogo sem vencer na competição e aumentou a pressão no clube, com a proximidade da decisão da Copa Libertadores. Contudo, o goleiro Fábio não teme que isso afete a preparação para a grande final.

“É difícil analisar. Se a gente estivesse na final e vencido esses quatro jogos, todos iam estar colocando que estamos bem para a final. Não podemos colocar nunca em dúvida. São situações do calendário. Desde o início do ano jogamos duas vezes por semana. Temos que saber dosar. Sabemos que o Brasileirão é difícil e por isso tem que jogar quem está bem. No dia que chegar na final, estaremos preparado. O Diniz não vai preparar a gente somente no dia 4. Nós já estamos nos preparando para esse momento há quase dois anos”, disse Fábio, após a partida.

O goleiro ainda elogiou a atuação da equipe no primeiro tempo, mas viu o Fluminense cair de rendimento na etapa final. Além disso, Fábio também fez questão de enaltecer o desempenho do adversário e crê que as mudanças para o segundo tempo foram cruciais para o Bragantino crescer no jogo.

“No primeiro tempo nós conseguimos sair, mas o Bragantino tem a mesma característica e pressionam como nós. Quando eles tem a bola, eles colocam mais bola longa, o que é bem diferente de nós, que colocamos a bola no chão e tentamos jogar. Nós tentamos induzir a equipe adversária e observamos as oportunidades de criar. Mas não conseguimos fazer isso no segundo tempo e dificultou. O Bragantino é uma equipe consistente”, concluiu o goleiro.

Próximo compromisso do Fluminense de Fábio

O Tricolor das Laranjeiras se manteve com 42 pontos e caiu para a nona posição. O time de Fernando Diniz volta a campo na próxima quarta-feira (25), às 19h, contra o Goiás, em Volta Redonda, pela 29ª rodada.

