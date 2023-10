Sport busca virada sobre a Chape e assume vice-liderança da Série B

O Sport não quis saber de vacilar em seus domínios e conseguiu uma virada importante na luta pelo acesso. Na noite deste domingo (22), o Rubro-Negro venceu por 2 a 1 a Chapecoense na Ilha do Retiro, pela 33ª rodada da Série B do Brasileiro.

Giovanni Pavani abriu o placar para os catarinenses na primeira etapa, mas Gustavo Cazonatti (contra) e Alan Ruiz, já no segundo tempo, anotaram para os donos da casa.

Com o resultado, o Sport sobe duas posições e assume a vice-liderança, igualando os 59 pontos do Atlético-GO. Contudo, aparece na frente dos goianos pelo saldo de gols. A Chape, por outro lado, segue com 33 somados, na zona de rebaixamento, um ponto a menos do que a Ponte Preta, que ainda joga na rodada diante do Ituano em Campinas.

Pela 34ª rodada, o Sport visita o Ceará na próxima sexta, na Arena Castelão. No dia seguinte, a Chapecoense recebe o Ituano na Arena Condá.

O jogo

A Chape dominou as ações no primeiro tempo, criando as melhores oportunidades. Numa delas, Pavani desferiu uma bomba de fora da área, no ângulo do goleiro Dênis. Os jogadores do Sport, apáticos até então, foram para o intervalo sob vaias da torcida. O panorama mudou na etapa final quando o Leão retornou com outra postura. Mas a virada começou a ganhar forma após lambança da zaga adversária. Cazonatti mandou contra a própria rede após cruzamento despretensioso. a partir daí, o Sport passou a sufocar até que Alan Ruiz, em um arremate da entrada da área, colocou oleão em vantagem. Os anfitriões empilharam outras chances, mas o placar ficou no 2 a 1.

