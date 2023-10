O Fluminense perdeu para o Red Bull Bragantino por 1 a 0, neste domingo (22), no Nabi Abi Chedid, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor das Laranjeiras chegou ao quarto jogo seguido sem vencer na competição. E o revés poderia ter sido evitado, de acordo com o técnico Fernando Diniz.

Em coletiva após a partida, o treinador disse que o lance do gol da equipe paulista era “totalmente evitável”. Contudo, Diniz também reconheceu o segundo tempo ruim do Fluminense e que o Bragantino mereceu a vitória.

“É um time que joga de maneira agressiva. Na maioria das vezes que a gente adiantou a marcação no primeiro tempo, levou vantagem. O lance do gol era totalmente evitável, fácil de ganhar a primeira bola, fácil de fazer a falta no lance e a gente acabou cometendo pênalti”, disse Fernando Diniz para, logo em seguida, acrescentar:

“Mas depois começamos a encaixar as saídas. Nos primeiros 15 minutos começamos sofrendo mais, mas porque o time estava se encaixando em campo. Depois nos encontramos, começamos a jogar melhor, quase todas as bolas conseguíamos sair pelo chão. No segundo tempo o time voltou pior, as mexidas não surtiram efeito e o Bragantino mereceu ganhar o jogo”.

Por fim, o treinador minimizou os desfalques durante o embate. Além disso, ele voltou a ressaltar a grande atuação do adversário deste domingo.

“Não acredito que a derrota tenha sido por causa dos desfalques. Perdemos como um todo. Quando ganhamos e tem desfalques, não falamos disso. E quando perdemos sempre acham que é por causa dos desfalques. Perdemos porque o Bragantino foi melhor que nós”, concluiu Diniz.

