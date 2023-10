O Botafogo solicitou à CBF que reconsidere a decisão de adiar o jogo contra o Fortaleza, que ocorreria na próxima terça-feira (24). Em nota publicada na noite deste domingo, o clube afirmou que não vai medir esforços para que a programação anterior seja respeitada.

O motivo para a entidade ter adiado o duelo entre Botafogo e Fortaleza, foi por conta da suspensão do duelo do Glorioso, contra o Athletico Paranaense. As equipes se enfrentavam neste sábado (21). Contudo, por conta de diversas quedas de luz no estádio Nilton Santos, a partida acabou sendo paralisada e retomada neste domingo (22).

O Botafogo reafirma o seu posicionamento de que não vai medir esforços para disputar a partida desta terça-feira (24), contra o Fortaleza, no Castelão, conforme inicialmente programado pela CBF na divulgação da tabela do Campeonato Brasileiro. O Botafogo quer jogar. O Botafogo… pic.twitter.com/K8UFscVNhN — Botafogo F.R. (@Botafogo) October 22, 2023

De acordo com a CBF, não seria possível atender ao intervalo mínimo de tempo entre os jogos previsto no regulamento de competições. O Botafogo não concordou com a decisão da entidade de adiar a partida sem comunicá-lo e afirmou que os jogadores têm condições físicas para disputar o jogo contra o Fortaleza.

“Ao longo do dia, o Botafogo enviou à CBF uma série de documentos e ofícios relevantes, como rege o regulamento, atestando que os jogadores estão aptos e habilitados para disputar a referida partida, a despeito do intervalo entre os jogos. Uma decisão tomada de forma conjunta entre atletas, comissão técnica e diretoria, com apoios das áreas de saúde e performance. O Botafogo, representado por seus atletas, quer jogar. E tem em mãos todas as exigências necessárias”, diz um trecho da nota.

Botafogo mantém programação normal para o duelo

Aliás, o Glorioso decidiu manter a programação de treinamentos normais. Nesta segunda-feira (21), os jogadores vão realizar um treino normal de pré-jogo, com análises de vídeos e atividades de bola parada. Contudo, a viagem para Fortaleza é uma incógnita.

