Auxiliar vê vitória do Palmeiras como essencial para retomada da confiança

Após quatro derrotas consecutivas, o Palmeiras voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. O time bateu o Coritiba por 2 a 0 no Couto Pereira, pela 28ª rodada. O time foi comandado pelo auxiliar Vitor Castanheira, que substituiu Abel Ferreira, suspenso. Após a partida, ele ressaltou a importância do triunfo para retomada da confiança.

“Pelo ciclo que vínhamos, logicamente que era fundamental fazer uma vitória para quebrar este ciclo e logicamente que as vitórias trazem tranquilidade à equipe, trazem confiança e é isso que nós, dia a dia, vamos tentar devolver a esses jogadores, porque eles sabem do que valem e sabem do que são capazes”, falou o auxiliar.

Além disso, Castanheira admitiu que o momento vivido pelo Palmeiras no último mês, foi o pior desde que a comissão técnica chegou ao Brasil. Ele lamentou os protestos da torcida, mas acredita o Verdão pode retomar ao que sempre foi nos últimos anos.

“É normal que (o torcedor) não entenda (a má fase). Estamos fazendo três anos aqui no Brasil e para estar há três anos aqui no Brasil é sinal de que estamos fazendo as coisas bem. É a primeira vez que nós estamos a passar por uma fase menos positiva. Temos que aceitar, porque ela aconteceu”, disse Castanheira, que prosseguiu.

“É o que temos feito desde que chegamos. A fase não vinha sendo boa, mas vamos dar resposta. O torcedor não estava habituado, não estávamos habituados a passar por esse ciclo. Mas o que tenho a dizer ao torcedor é que apenas com união é que conseguimos ultrapassar estes ciclos de dificuldade. É isto o que queremos fazer”, finalizou.

