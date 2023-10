Gabigol curte show de rap após vitória no clássico

Gabigol foi visto em um show de rap na noite deste domingo (22), após a vitória do Flamengo por 1 a 0 diante do Vasco, no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele iniciou o clássico no banco de reservas, mas entrou na segunda etapa e foi determinante para a vitória rubro-negra.

O atacante esteve, portanto, no show do cantor Filipe Ret, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Nas imagens, o camisa 10 do Flamengo aparece na companhia de amigos, prestigiando o espetáculo. O próprio Gabigol publicou um vídeo nas suas redes sociais curtindo o evento.

Em clássico bastante equilibrado no Maracanã, o Flamengo levou a melhor sobre o Vasco e venceu por 1 a 0. Gerson marcou o gol da vitória no segundo tempo. O Rubro-Negro, sob o novo comando de Tite, subiu para a terceira colocação do Campeonato Brasileiro com 50 pontos e está a nove do líder Botafogo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.