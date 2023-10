Mano admite Corinthians ‘abaixo das expectativas’ contra o América-MG

O técnico Mano Menezes admitiu uma atuação fraca do Corinthians, no empate em 1 a 1 com o América-MG. As equipes se enfrentaram neste domingo (22), na Neo Química Arena, pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador falou que seus jogadores podem entregar mais e admitiu que a luta do clube será contra o rebaixamento.

“A gente tem potencial para entregar mais em um curto espaço de tempo. Pontuando em todas as rodadas, não estaremos na condição que o torcedor teme. Mas imagino uma reta final de jogos muito parelhos, com raras exceções como teve hoje um de placar mais elástico. Temos que nos preparar para isso. Mas também penso como o torcedor, também saio frustrado porque colocamos como objetivo os três pontos. Temos que recuperar os pontos que deixamos aqui nos jogos que vêm pela frente”, disse Mano Menezes.

Além disso, o treinador comparou os empates contra o América-MG e Fluminense. Afinal, contra o time carioca, o Alvinegro teve mais espaço para circular a bola, algo que não aconteceu contra os mineiros.

“No jogo do Rio de Janeiro (contra o Fluminense) encontramos um time que propôs o jogo, deu mais espaço, 60 metros atrás da defesa, e neste aqui enfrentamos um time que não dava 10 metros, muda o jogo. As dificuldades que tivemos foi por não aproveitar o bom início, quando criamos as primeiras oportunidades. Depois nos desorganizamos taticamente como equipe. Na ânsia de querer fazer o gol, nos projetamos com jogadores que não eram para se projetar. Tomamos cinco contra-ataques e, em um deles, o gol”, finalizou o treinador.

Situação do Corinthians de Mano Menezes

O Timão volta a campo na quarta-feira (25), contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, pela 29° rodada do Campeonato Brasileiro. Aliás, faltando dez rodadas para o fim da competição, o Corinthians é o 15º colocado, com 33 pontos, três a mais do que Vasco e Santos, que abrem a zona de rebaixamento.

