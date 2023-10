James se vê mais adaptado no São Paulo, mas diz estar fora de forma ainda

James Rodriguez teve sua primeira aparição primorosa no último sábado (21), quando o São Paulo bateu o Grêmio por 3 a 0, no Morumbi, pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro. O colombiano ganhou a vaga de titular após o desempenho ruim da equipe na derrota para o Goiás, dias antes, e correspondeu com duas assistências e boa participação na criação de jogadas.

Ele tinha, até então, só nove jogos pelo São Paulo. No décimo, fez o bastante para se colocar de vez como candidato a um lugar entre os 11 titulares. Contudo, o colombiano admitiu que ainda não está em sua melhor forma, mas viu os jogos pela seleção como importantes para recuperar sua confiança.

“Ainda não (cheguei na forma física ideal). Sempre penso em poder ajudar o time jogando bem, mas venho por um bom caminho. Me senti muito bem, feliz, ajudei o time para poder ganhar. O time fez um grande jogo. É verdade: o jogo na seleção deu moral para mim, porque pude jogar e contribuir em grandes jogos. Feliz por hoje também, os companheiros fizeram um grande jogo, e isso dá confiança para os jogos que vêm”, disse James.

James mira primeiro clássico como titular

Além disso, o colombiano já mira o clássico contra o Palmeiras e almeja ser titular. De todos os rivais do São Paulo, o meia só encarou o Corinthians até aqui, mas nenhuma das vezes começou a partida no time principal.

“Os clássicos sempre são importantes. Todo mundo sabe a importância deste jogo, então, temos que nos concentrarmos nessa partida para conseguir ganhar”, finalizou o meia.

