Victor Sá leva terceiro amarelo e desfalca Botafogo no Brasileiro

O Botafogo não poderá contar com Victor Sá no time para o próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Afinal, o atacante recebeu o terceiro amarelo no empate em 1 a 1 com o Athletico-PR e, portanto, não fica à disposição de Lucio Flavio. Assim, Luís Henrique e Carlos Alberto disputam vaga para ver quem forma o ataque com Tiquinho Soares e Júnior Santos. O camisa 11, no entanto, leva vantagem na corrida pela posição.

Por outro lado, resta saber contra quem o Alvinegro terá esse desfalque. Isso porque os cariocas enfrentariam o Fortaleza na 29ª rodada da Série A, nesta terça-feira (24), às 19h, no Castelão. Mas a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu postergar a partida após os problemas de energia do Nilton Santos, que adiaram para domingo (22), de portões fechados, o complemento dos 90 minutos diante do Furacão.

Segundo a entidade, é preciso respeitar um intervalo mínimo de 66 horas entre dois jogos, algo que não poderia mais acontecer. A decisão irritou o Botafogo, visto que o clube emitiu uma nota oficial por meio das redes sociais. No comunicado, o Glorioso reforça a falta de aviso por parte da CBF e a capacidade de seus jogadores entrarem campo, apesar do pouco tempo de recuperação.

O Botafogo reafirma o seu posicionamento de que não vai medir esforços para disputar a partida desta terça-feira (24), contra o Fortaleza, no Castelão, conforme inicialmente programado pela CBF na divulgação da tabela do Campeonato Brasileiro. O Botafogo quer jogar. O Botafogo… pic.twitter.com/K8UFscVNhN — Botafogo F.R. (@Botafogo) October 22, 2023

Se, de fato, não houver o duelo contra o Fortaleza na data original, o Botafogo terá a semana cheia de preparação no Espaço Lonier. Enfrenta o Cuiabá, no domingo (29), às 20h, no Nilton Santos, pela 30ª rodada da competição. A expectativa é mais uma vez de casa cheia para apoiar o líder, hoje com 59 pontos, sete à frente do Bragantino, em segundo lugar.

