Otávio e a derrota do Atlético: ‘Não podemos perder pontos assim’

O volante Otávio, do Atlético, lamentou a derrota para o Cruzeiro, por 1 a 0, na tarde de domingo (22), na Arena MRV, partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

O atleta disse, inicialmente, que o Galo não pode perder pontos como tem perdido em casa nos últimos jogos.

“Um jogo desta grandeza, primeiro decisivo dentro da Arena MRV, e dentro das nossas pretensões de classificar para a Libertadores, deixamos mais uma oportunidade escapar. Agora é pensar no próximo jogo, temos que vencer, chegar próximo novamente do grupo classificatório, mas não podemos perder pontos assim, ainda mais num clássico”, destacou o volante.

O Galo perdeu para o Cruzeiro, no domingo, com gol contra de Jemerson – que deixou o gramado vaiado pela torcida. No jogo anterior em casa, o Atlético também perdeu para o Coritiba.

Atlético perde atletas para sequência

O Galo perdeu dois importantes atletas para o jogo contra o Bragantino, na próxima quarta-feira (25), às 19h (de Brasília), válido pelo Brasileirão. O zagueiro Maurício Lemos e o meia Zaracho levaram o terceiro cartão amarelo e estão suspensos.

Na defesa, Luiz Felipe Scolari poderá entrar, então, com Igor Rabello, Réver ou Jemerson. Este último, aliás, foi muito criticado ao fazer o gol contra e sofreu com as vaias na Arena MRV.

No lugar de Zaracho, no entanto, a tendência é que Felipão escale Pavón, afinal, foi a troca feita pelo treinador no intervalo do clássico contra o Cruzeiro.

