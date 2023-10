O volante Gabriel Menino passou por uma cirurgia no tornozelo direito, neste domingo (22), para corrigir uma fratura no local. O procedimento ocorreu no mesmo horário do duelo entre Palmeiras e Coritiba. O Verdão bateu a equipe paranaense por 2 a 0, fora de casa, pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro.

Após a cirurgia, o volante utilizou as redes sociais para confirmar que a cirurgia foi um sucesso. Além disso, agradeceu as mensagens de apoio e aproveitou para celebrar a vitória do Palmeiras, diante do Coritiba.

Uma publicação compartilhada por Gabriel Menino (@gabrielmenino00)

“Um dos momentos mais difíceis da minha carreira, mas se Deus permitiu um processo doloroso, é porque o propósito é ainda maior. Obrigado a todos pelas mensagens de apoio e logo logo estarei de volta, ainda melhor! E parabéns a todos pela vitória hoje! Avanti Palestra”, escreveu Gabriel Menino, em suas redes sociais.

Menino sofreu a fratura durante a derrota para o Atlético-MG, na última quinta-feira (19), e deixou o campo aos 12 minutos do primeiro tempo após pisar em falso em uma dividida com Paulinho. O volante pediu para sair, foi substituído por Jhon Jhon e assistiu o restante do jogo com uma bota de imobilização no banco de reservas. O Verdão não dá uma previsão para o retorno do jogador.

Quem vai substituir Gabriel Menino?

Aliás, na primeira partida sem Gabriel Menino, o técnico Abel Ferreira optou por escalar Richard Ríos na vaga do titular. Assim, o colombiano deve ganhar uma sequência na equipe principal na reta final desta temporada.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.