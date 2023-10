Barcelona se veste de Rolling Stones para o clássico contra o Real Madrid

Depois de vencer o Athletico Bilbao por 1 a 0, na última rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona utilizará uma camisa especial no clássico contra o Real Madrid, no próximo sábado (28), no Camp Nou, pela liga nacional. Um uniforme com o símbolo dos Rolling Stones, bem destacado, com as tradicionais cores azul e grená. Nesta segunda-feira (23), os jogadores já foram se “familiarizando” com as novas peças.

A ação é uma parceria entre a tradicionalíssima banda britânica e o Spotify, plataforma de streaming de áudio que patrocina o Barcelona.

Uma publicação compartilhada por FC Barcelona (@fcbarcelona)

O volante Gündogan, o goleiro Ter Stegen e o meia Sergi Roberto foram escalados para a divulgação dos uniformes. Um power trio de respeito! No entanto, quem chamou a atenção foi o técnico Xavi Hernández, que apareceu tocando guitarra. O treinador foi, portanto, o Keith Richards do Barça.

Enquanto o Barça se prepara para o primeiro clássico contra o Real Madrid em 2023/24, os Rolling Stones lançaram, recentemente, um novo disco. O “Hackney Diamonds” é, aliás, o primeiro álbum da banda inglesa em 18 anos.

Atual campeão, o Barcelona é o terceiro colocado desta edição do Espanhol, com 24 pontos. O surpreendente Girona é o segundo, com 25, mesma pontuação do líder Real Madrid. que leva vantagem nos critérios de desempate da competição.

