Jogadores do Botafogo fazem abaixo-assinado para manter jogo contra Fortaleza

Além de o clube emitir nota pedindo a manutenção do jogo, os próprios jogadores do Botafogo fizeram abaixo-assinado para atuar contra o Fortaleza na data original. O Alvinegro enviou o documento com os nomes à Federação Nacional e ao Sindicato de Atletas Profissionais, a fim, assim, de evitar o adiamento por parte da CBF. A entidade decidiu postergar o confronto, até então, marcado para esta terça-feira (24), às 19h, no Castelão.

A informação foi inicialmente divulgada pelo “Jornal O Globo”. A confederação, aliás, não se mostra inclinada, nesse momento, a permitir a bola rolando conforme previsto na tabela. Afinal, pelo regulamento do campeonato, não se pode ter duas partidas de uma mesma equipe antes de um intervalo mínimo de 66 horas. Os 90 minutos diante do Athletico-PR só terminaram no domingo (22). Por isso, a realização desse compromisso ainda segue incerta.

Apesar do pouco tempo de descanso, os jogadores mantêm a postura de entrar em campo e afirmam ter condições de jogo. O clube, por sinal, até foi ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e entrou com uma ação para evitar o adiamento. No entanto, caso a partida não aconteça nesta terça (24), a tendência é que ocorra apenas no período da Data-Fifa de novembro.

Abaixo-assinado dos jogadores

Os atletas do Botafogo mencionaram questões de ordem médica para conseguir atuar diante do Fortaleza sem maiores problemas. Tanto é que relembram, no abaixo-assinado, a disputa de apenas quase um tempo de partida, o que contribuiu de olho em um menor desgaste físico. Aliás, o documento deixa claro que se trata de uma situação incomum e pontual, exigindo medidas condizentes.

O Botafogo reafirma o seu posicionamento de que não vai medir esforços para disputar a partida desta terça-feira (24), contra o Fortaleza, no Castelão, conforme inicialmente programado pela CBF na divulgação da tabela do Campeonato Brasileiro. O Botafogo quer jogar. O Botafogo… pic.twitter.com/K8UFscVNhN — Botafogo F.R. (@Botafogo) October 22, 2023

“Diante de todas as circunstâncias que norteiam o caso em questão, reforçamos que estamos plenamente de acordo com o requerimento do BOTAFOGO, no sentido de que seja mantida a partida entre FORTALEZA e BOTAFOGO, no próximo dia 24/10/2023, em Fortaleza/CE, mesmo que para tanto não sejam atendidas as 66 (sessenta e seis) horas de intervalo previsto no RGC”, afirmam, complementando em seguida.

“Estamos cientes de que a CBF pode flexibilizar esse intervalo e para isso estamos de acordo, inclusive com base nos pareceres médicos necessários. Estamos certos de que se trata de um caso extremamente atípico e, portanto, excepcional, praticamente sem precedentes. Além disso, no dia 22/10, na continuidade da partida contra o ATHLETICO PARANAENSE, foram disputados aproximadamente 39 (trinta e nove) minutos tão somente”, diz trecho do abaixo-assinado.

